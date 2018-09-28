Сотрудники «Рязаньэнерго» наградили победителей конкурса «Электрознания и Призомания»

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» вручили призы победителям IХ межрегионального интернет-конкурса на знание правил электробезопасности «Электрознания и Призомания».
Лучшей в номинации «Эрудиция» стала ученица Любовниковской сельской школы Марина Ибрагимова. Главные призы в номинациях «Идея» и «Творчество» получили Андрей Булаев и Павел Хмельников из Сасовского индустриального колледжа. Преподаватель этого же образовательного учреждения Вадим Рябов победил в номинации «Педагог».
Всего в конкурсе участвовали более 200 учебных учреждений и около 800 детей, которым нужно было изучить правила электробезопасности на
Педагогам необходимо было представить авторский обучающий проект по электробезопасности или заинтересовать участием в конкурсе наибольшее число своих учеников или воспитанников.
«Проведение тематических конкурсов — одна из действенных мер привлечения внимания общественности к проблеме электротравматизма и профилактики несчастных случаев на энергообъектах. Жизненно важная информация, в доступной форме донесенная до детей и подростков, предостережет от необдуманных действий, поможет избежать опасности, сохранить здоровье и жизнь. Активное участие педагогов способствует более масштабному распространению знаний о правилах электробезопасности среди учащихся», — отметили в пресс-службе филиала.
Энергетики напомнили, что информацию о проводимых в компании конкурсах можно получать на сайте МРСК Центра и Приволжья в разделе «Потребителям. Основы электробезопасности» и в группе «Электропатруль» «ВКонтакте».