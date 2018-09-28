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13:57, 28 сентября 2018 179

«Сбербанк» предложил новые условия кредита без документов о доходе

«Сбербанк» предложил новые условия кредита без документов о доходе

«Сбербанк» запустил пилотный проект по рассмотрению заявок на потребительские кредиты без предоставления документов, подтверждающих доход.

По условиям, таким образом можно взять кредит до 300 тысяч рублей. Заявки оформляются как в отделениях банка, так и в веб-версии интернет-банка «Сбербанк Онлайн».

Пилот продлится до 14 октября. По сроку он совпадает с акцией по потребительским кредитам с минимальной процентной ставкой 11,7%.

«Банк стремится предоставлять своим клиентам наилучший уровень сервиса и ставит стратегическую цель сделать процесс получения кредита максимально простым и удобным, — отметил управляющий директор дивизиона „Занять и сберегать“ Сергей Широков. — В рамках этого пилота мы не требуем от клиента справок 2-НДФЛ или иных документов, подтверждающих доход. Вместо этого мы собираем данные из источников, на обработку которых клиент предоставил согласие. С помощью моделирования и сложных алгоритмов анализа применяем эти данные при принятии решения о выдаче кредита. Мы надеемся сэкономить время клиентов, которое они бы потратили на получение необходимых подтверждающих документов у своего работодателя».

Подать заявку на потребительский кредит онлайн можно в веб-версии интернет-банка «Сбербанк Онлайн».


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