Рязанские силовики «разминировали» нефтяной объект

Под Рязанью прошли учения силовиков на базе топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
Учения прошли в четверг, 27 сентября. По сценарию, преступники «напали» на сотрудников охраны цеха №3 ПАО «Рязаньнефтепродукт», «проникли» на объект и «заминировали» резервуар с бензином.
Злоумышленники скрылись с места на автомобиле.
Силовики эвакуировали людей из опасной зоны, «разминировали» объект, локализовали возможный очаг возгорания.
«Террористов» нашли и заблокировали в одном из населенных пунктов Рязанского района.
Они отказались от переговоров и выдвинули политические требования.
По итогам боевого мероприятия террористов «нейтрализовали», заложников «освободили».
Как отметили в пресс-службе, учение «продемонстрировало готовность оперативного штаба в Рязанской области к планированию и проведению контртеррористических операций на территории Рязанской области».