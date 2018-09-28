Рязанская мэрия объяснила отсутствие терминалов в некоторых маршрутках нехваткой денег. Ответ городского управления транспорта опубликовали на сайте «НашДом».
В нем говорится, что в городском бюджете недостаточно денег на возмещение доходов перевозчикам из-за льготников.
«Рассматривается вопрос об увеличении объема финансирования. После положительного решения на всех маршрутах будет возможна оплата проезда с помощью электронных карт», — говорится в сообщении.
Ранее мэрия
Отметим, что на 15 маршрутах в Рязани не действует безналичная оплата.
Напомним, по мнению начальника городского управления транспорта Сергея Кулика, муниципальный транспорт