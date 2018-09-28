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12:33, 28 сентября 2018 1 435
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Рязанская мэрия объяснила отсутствие терминалов в некоторых маршрутках нехваткой денег

Рязанская мэрия объяснила отсутствие терминалов в некоторых маршрутках нехваткой денег

Рязанская мэрия объяснила отсутствие терминалов в некоторых маршрутках нехваткой денег. Ответ городского управления транспорта опубликовали на сайте «НашДом».

В нем говорится, что в городском бюджете недостаточно денег на возмещение доходов перевозчикам из-за льготников.

«Рассматривается вопрос об увеличении объема финансирования. После положительного решения на всех маршрутах будет возможна оплата проезда с помощью электронных карт», — говорится в сообщении.

Ранее мэрия анонсировала пояление терминалов во всех маршрутках до конца 2018 года.

Отметим, что на 15 маршрутах в Рязани не действует безналичная оплата.

Напомним, по мнению начальника городского управления транспорта Сергея Кулика, муниципальный транспорт терпит убытки из-за перехода маршруток на терминалы.


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