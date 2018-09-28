Рязанка вырастила в теплице почти десять килограммов конопли

43-летняя жительница Полян вырастила на придомовом участке 24 куста конопли. Об этом сообщила
Оперативники нашли на участке женщины теплицу. Около нее были сорванные кусты конопли, которые сушились. Общая масса растения составила 9,5 килограммов.
Наркосодержащее растение изъяли.
По предварительной информации, хозяйка дома вместе с ранее судимым 40-летним сожителем «увлекались курением марихуаны».
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Злоумышленнице грозит до десяти лет лишения свободы.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного культивирования наркосодержащих растений.