Рязанцев пригласили поучаствовать в забеге, посвященном Дню учителя. Об этом сообщил
В рамках проекта «Бежим круглый год» 4 октября в рязанском Лесопарке пройдет легкоатлетические соревнования, в которых могут поучаствовать все желающие, кто имеет допуск врача.
Отмечается, что наличие костюмов и атрибутов, соответствующих учительской профессии, приветствуются.
Забеги на 500 и 1000 метров пройдут по возрастным группам: мужчины и женщины 25-35 лет, 36-45 лет, 46-55 лет, 56 лет и старше.
Программа состязаний:
- 13:00-13:45 — регистрация участников;
- 14:00 — торжественное открытие;
- 14:20 — старт на 500 метров;
- 14:50 — старт на 1000 метров;
- 15:30 — награждение победителей и призеров.
Победителей и призеров наградят грамотами и призами, а также отметят за самый оригинальный костюм, корпоративный имидж коллектива, самый многочисленный коллектив.
Подать заявку можно по электронной почте