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17:52, 28 сентября 2018 1 437
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Рязанцам предложили присоединиться к первому общегородскому субботнику

Рязанцам предложили присоединиться к первому общегородскому субботнику

Рязанцам предложили присоединиться к первому общегородскому субботнику, который пройдет 29 сентября. Поучаствовать в мероприятии могут все желающие, сообщила пресс-служба мэрии.

С 8:30 до 11:00 уборку организуют на следующих площадках:

  • зеленая зона, улица Солнечная;
  • зеленая зона, улица Гоголя (от улицы Черновицкой до улицы Чернышевского);
  • дендропарк, улица Зубковой;
  • проезд Речников (от дома № 1 до пристани);
  • лесополоса от улицы Октябрьской до улицы Магистральной;
  • зеленая зона (лесопосадка за домом №1-г по улице Березовой);
  • улица Западная (от улицы Крупской до дома № 8 по улице Западной);
  • дубовая роща на улице Новоселов;
  • зеленая зона, улица Урицкого;
  • зеленая зона, улица Фирсова до площади Попова;
  • зеленая зона, улица Попова;
  • зеленая зона, улица Юбилейная;
  • Кремлевский вал от улицы Кремлевский вал до улицы Солнечной;
  • зеленые зоны и тротуары по улице Есенина от улицы Грибоедова до Окского шоссе и от Окского шоссе до автовокзала «Приокский»;
  • дорога от Михайловского шоссе до дома №5 по улице Керамзавод (дорога между территория автомобильного факультета РВВДКУ до кирпичного завода);
  • зеленая зона, улица Баженова (парк Героям 1812 года).

Рязанцев попросили принести с собой перчатки. Остальной инвентарь им предоставят.


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