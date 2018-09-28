Рязанцам предложили присоединиться к первому общегородскому субботнику, который пройдет 29 сентября. Поучаствовать в мероприятии могут все желающие, сообщила
С 8:30 до 11:00 уборку организуют на следующих площадках:
- зеленая зона, улица Солнечная;
- зеленая зона, улица Гоголя (от улицы Черновицкой до улицы Чернышевского);
- дендропарк, улица Зубковой;
- проезд Речников (от дома № 1 до пристани);
- лесополоса от улицы Октябрьской до улицы Магистральной;
- зеленая зона (лесопосадка за домом №1-г по улице Березовой);
- улица Западная (от улицы Крупской до дома № 8 по улице Западной);
- дубовая роща на улице Новоселов;
- зеленая зона, улица Урицкого;
- зеленая зона, улица Фирсова до площади Попова;
- зеленая зона, улица Попова;
- зеленая зона, улица Юбилейная;
- Кремлевский вал от улицы Кремлевский вал до улицы Солнечной;
- зеленые зоны и тротуары по улице Есенина от улицы Грибоедова до Окского шоссе и от Окского шоссе до автовокзала «Приокский»;
- дорога от Михайловского шоссе до дома №5 по улице Керамзавод (дорога между территория автомобильного факультета РВВДКУ до кирпичного завода);
- зеленая зона, улица Баженова (парк Героям 1812 года).
Рязанцев попросили принести с собой перчатки. Остальной инвентарь им предоставят.