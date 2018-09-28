Прокуратура проверила информацию о долгом отсутствии горячей воды в Канищеве

Прокуратура проверила ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что у жителей Канищева долгое время нет горячей воды. Об этом сообщил
Проверка установила, что горячую воду отключали в зоне Дягилевской ТЭЦ по графику, согласованному с управлением энергетики и ЖКХ горадминистрации и МУП «РМПТС».
В соответствии с графиком с 4.07.2018
Прокуратура подчеркнула, что согласно требованиям законодательства, срок отключения не должен превышать 14 суток.
Однако на ПП «Дягилевская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра"-"Центральная Генерация» не провела работы вовремя и горячей воды более двух недель не было у жителей улицы Карла Маркса, дом №3, корпус 2, улицы Интернациональной, дом №23, корпус 1 и улицы Интернациональной, дом №16А и дом №16Б.
«Причиной повреждений тепловых сетей явилось наличие большого количества повреждений на магистральном трубопроводе надземной прокладки, одного труднодоступного повреждения на магистральном трубопроводе подземной прокладки, наличие труднодоступного подземного повреждения, требующего проведения земляных работ на проезжей части автодороги, а также выход из строя сложного и дорогостоящего оборудования — сильфонного компенсатора», — говорится в сообщении.
С 24 августа всех потребителей обеспечили горячей водой.
Директору Дигилевской ТЭЦ внесли представление по устранению повреждений и «ненадлежащем содержании тепловых сетей».