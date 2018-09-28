На окраине Рязани закрыли подпольный цех по производству «брендовой» одежды. Видео

На окраине Рязани закрыли подпольный цех по производству поддельной одежды. Об этом сообщила
В цехе работали граждане, которые незаконно находились на территории России. В помещении были установлены швейные машины, на которых работали сотрудники без должного оформления. Пищу себе они готовили в комнатах рядом с цехом.
Всех работников задержали на месте. Также установили организатора подпольного производства.
Всего полиция изъяла около 950 единиц «брендовой» продукции.
Возбуждено административное расследование по статье 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).
Также полиция выяснила, что в цехе отсутстовали необходимые документы для организации производства.
Установили, что всего десять рабочих нарушили миграционное законодательство. В отношении них составили административные протоколы по части 1.1. статьи 18.8. КоАП РФ.
Им грозит выдворение за пределы России.