Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:33, 28 сентября 2018 1 566
 0    0

На окраине Рязани закрыли подпольный цех по производству «брендовой» одежды. Видео

На окраине Рязани закрыли подпольный цех по производству «брендовой» одежды. Видео

На окраине Рязани закрыли подпольный цех по производству поддельной одежды. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В цехе работали граждане, которые незаконно находились на территории России. В помещении были установлены швейные машины, на которых работали сотрудники без должного оформления. Пищу себе они готовили в комнатах рядом с цехом.

Всех работников задержали на месте. Также установили организатора подпольного производства.

Всего полиция изъяла около 950 единиц «брендовой» продукции.

Возбуждено административное расследование по статье 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).

Также полиция выяснила, что в цехе отсутстовали необходимые документы для организации производства.

Установили, что всего десять рабочих нарушили миграционное законодательство. В отношении них составили административные протоколы по части 1.1. статьи 18.8. КоАП РФ.

Им грозит выдворение за пределы России.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:45, 28 сентября 2018
Мэрия отчиталась о строительстве скейт-парка на Московском шоссе
18:33, 28 сентября 2018
На окраине Рязани закрыли подпольный цех по производству «брендовой» одежды. Видео
18:07, 28 сентября 2018
Рязанские силовики «разминировали» нефтяной объект
17:52, 28 сентября 2018
Рязанцам предложили присоединиться к первому общегородскому субботнику
17:33, 28 сентября 2018
В Москве у первого покупателя iPhone XS не хватило на него денег 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 часов назад
Как не потерять сбережения. Эксперты рассказали о новой схеме смены пенсионного фонда

Как не потерять сбережения. Эксперты рассказали о новой схеме смены пенсионного фонда

Одна из распространенных жалоб, поступающих в Банк России, — жалоба на незаконный перевод пенсионных накоплений без ведома граждан.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:46, 28 сентября 2018 31 506
Безруков, Якубович и другие. Звезды Первого канала прилетели в Рязань для съемок ежегодной акции
17:34, 17 сентября 2018 27 204
Устроивший ДТП на улице Новой водитель скрутил с машины номера — очевидцы 25
9:42, 22 сентября 2018 19 930
Стали известны подробности смертельной аварии под Спас-Клепиками
8:29, 27 сентября 2018 17 607
Жители Канищева проголосовали против нового проекта рынка с высоткой 10
15:23, 15 сентября 2018 16 631
На празднике урожая «Спожинки» Любимова накормили караваем
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований
Форум