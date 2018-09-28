В четверг, 27 сентября, по территории Рязанской области прошел атмосферный фронт с грозами, ливнями и сильным ветром. Из-за этого в филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» ввели режим повышенной готовности.
Энергетики усилили контроль над работой оборудования и энергообъектов. «В полной готовности к оперативному реагированию находятся 114 бригад в количестве 438 человек и 132 единицы техники. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях», — рассказали в пресс-службе филиала.
Кроме того, в распоряжении «Рязаньэнерго» есть резервные источники, которые можно будет использовать для подачи электроэнергии.
«На случай повторного ухудшения погодных условий в филиале продолжает действовать режим повышенной готовности. Оперативный персонал несет круглосуточное дежурство. Энергетики находятся в постоянном взаимодействии с Министерством ТЭК и ЖКХ Рязанской области, гидрометеорологическими службами, налажена связь с подразделениями МЧС. Специалисты энергокомпании контролируют обстановку и готовы оперативно отреагировать на возможные внештатные ситуации», — говорится в сообщении.
Напомним, в ПАО «Россети» действует бесплатная горячая линия — 8-800-50-50-115. Контакт-центр МРСК Центра и Приволжья в круглосуточном режиме принимает звонки по единому прямому номеру энергетиков 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный) и по телефону