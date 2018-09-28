Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:19, 28 сентября 2018 928
 1    0

Александр Чайка опроверг сообщения СМИ о назначении на должность мэра

Александр Чайка опроверг сообщения СМИ о назначении на должность мэра

Депутат городской Думы Александр Чайка опроверг журналисту RZN.info сообщение о возможном назначении на должность главы администрации Рязани. Ранее информация о том, что кандидатура Чайки рассматривается на этот пост опубликовал сайт «Вид Сбоку».

В разговоре с журналистом RZN.info, депутат отметил, что впервые слышит об этом и что «предложение по этому поводу ему никто не делал».

Напомним, на данный момент исполняющим обязанности мэра Рязани является Сергей Карабасов. Его назначили на должность в сентябре 2017 года.

Справка

Александр Антонович Чайка родился в Козатинском районе Винницкой области Украины. В 1989 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище имени Маргелова. В 2004 году окончил юридический факультет Рязанского государственного университета имени Есенина. В настоящее время завершает обучение в Академии государственной службы при Президенте России по специальности «государственное и муниципальное управление».

С 1989 по 1994 год служил на различных командных должностях в Центральной группе войск, Белорусском и Киевском военных округах. Уволился из армии по семейным обстоятельствам.

С 1994 по 1997 год был генеральным директором фирмы «Евростиль» в Рязани. С 1997 по 2002 годы — заместитель генерального директора ОАО «Рязаньхлеб».

Депутат Рязанского городского Совета II и III созывов. С 2002 по 2004 год был председателем Рязанского городского Совета II созыва. С апреля 2005 по март 2008 года — первый заместитель главы муниципального образования — город Рязань, председателя Рязанского городского Совета.

С марта 2008 года — депутат Рязанской городской Думы по избирательному округу №20, член фракции «Единая Россия». Член комитетов: по организации работы городской Думы, регламенту и депутатской этике; по общественной безопасности и противодействию коррупции.

Награжден медалями «За ратную доблесть», «Десантное братство» имени Василия Маргелова, гражданским орденом «Серебряная звезда» «Общественное признание», является кавалером серебряного почетного знака «Признание Центральной России».

Женат, воспитывает дочь.

Фото с сайта «Единой России»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
14:19, 28 сентября 2018
Александр Чайка опроверг сообщения СМИ о назначении на должность мэра
11:33, 28 сентября 2018
В Касимовском районе выбрали нового главу
21:54, 27 сентября 2018
В Елатьме выбрали нового главу поселения
15:05, 27 сентября 2018
Любимов дал интервью федеральному каналу об итогах года губернаторства
9:22, 27 сентября 2018
В МИД России назвали вбросом информацию о «настоящем имени» Боширова
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Советы туристам, или Как не разориться на путешествиях

Советы туристам, или Как не разориться на путешествиях

Сайт дешевых авиабилетов Airinme подготовил несколько советов, которые пригодятся практичным путешественникам.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:00, 14 сентября 2018 41 581
В Рязани после реконструкции открылся цирк. Фото 2
17:34, 17 сентября 2018 27 152
Устроивший ДТП на улице Новой водитель скрутил с машины номера — очевидцы 25
11:46, 28 сентября 2018 23 427
Безруков, Якубович и другие. Звезды Первого канала прилетели в Рязань для съемок ежегодной акции
9:42, 22 сентября 2018 19 853
Стали известны подробности смертельной аварии под Спас-Клепиками
8:29, 27 сентября 2018 16 994
Жители Канищева проголосовали против нового проекта рынка с высоткой 8
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований
Форум