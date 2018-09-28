Александр Чайка опроверг сообщения СМИ о назначении на должность мэра

Депутат городской Думы Александр Чайка опроверг журналисту RZN.info сообщение о возможном назначении на должность главы администрации Рязани. Ранее информация о том, что кандидатура Чайки рассматривается на этот пост опубликовал сайт « Вид Сбоку ».

В разговоре с журналистом RZN.info, депутат отметил, что впервые слышит об этом и что «предложение по этому поводу ему никто не делал».

Напомним, на данный момент исполняющим обязанности мэра Рязани является Сергей Карабасов. Его назначили на должность в сентябре 2017 года.

Справка

Александр Антонович Чайка родился в Козатинском районе Винницкой области Украины. В 1989 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище имени Маргелова. В 2004 году окончил юридический факультет Рязанского государственного университета имени Есенина. В настоящее время завершает обучение в Академии государственной службы при Президенте России по специальности «государственное и муниципальное управление».

С 1989 по 1994 год служил на различных командных должностях в Центральной группе войск, Белорусском и Киевском военных округах. Уволился из армии по семейным обстоятельствам.

С 1994 по 1997 год был генеральным директором фирмы «Евростиль» в Рязани. С 1997 по 2002 годы — заместитель генерального директора ОАО «Рязаньхлеб».

Депутат Рязанского городского Совета II и III созывов. С 2002 по 2004 год был председателем Рязанского городского Совета II созыва. С апреля 2005 по март 2008 года — первый заместитель главы муниципального образования — город Рязань, председателя Рязанского городского Совета.

С марта 2008 года — депутат Рязанской городской Думы по избирательному округу №20, член фракции «Единая Россия». Член комитетов: по организации работы городской Думы, регламенту и депутатской этике; по общественной безопасности и противодействию коррупции.

Награжден медалями «За ратную доблесть», «Десантное братство» имени Василия Маргелова, гражданским орденом «Серебряная звезда» «Общественное признание», является кавалером серебряного почетного знака «Признание Центральной России».

Женат, воспитывает дочь.