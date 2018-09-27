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11:06, 27 сентября 2018 4 370
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В Рязанской области убийцу 13-летней девочки отправили на принудительное лечение

В Рязанской области убийцу 13-летней девочки отправили на принудительное лечение

37-летнего жителя Рязанской области приговорили к принудительному лечению за убийство 13-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Преступление произошло 1 августа 2017 года недалеко от села Желобово Сараевского района. Мужчина остановил девочку 2004 года рождения, проезжавшую мимо на велосипеде, и предложил посмотреть игры на его телефоне. Школьница испугалась незнакомца, начала громко кричать и звать на помощь. Убийца разозлился и нанес ребенку «множественные проникающие ножевые ранения в область туловища». Девочка скончалась на месте.

В отношении злоумышленника возбудили дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Позже мужчину признали невменяемым.

Суд рассмотрел материалы дела, в том числе заключения психиатрической экспертизы и показания 16 свидетелей.

Постановление не вступило в законную силу. Стороны могут обжаловать его.


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