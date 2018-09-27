В Рязанской области убийцу 13-летней девочки отправили на принудительное лечение

37-летнего жителя Рязанской области приговорили к принудительному лечению за убийство 13-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
Преступление
В отношении злоумышленника возбудили дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Позже мужчину
Суд рассмотрел материалы дела, в том числе заключения психиатрической экспертизы и показания 16 свидетелей.
Постановление не вступило в законную силу. Стороны могут обжаловать его.