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16:42, 27 сентября 2018 562
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В России введут новые правила регистрации автомобилей

В России введут новые правила регистрации автомобилей

МВД введет новые правила государственной регистрации автомобилей и прицепов. Об этом передает РИА «Новости».

На учет разрешается ставить машины с электронными ПТС, использовать которые будет обязательно с 1 ноября 2019 года.

Выданные ПТС продолжат действовать. На электронные их можно заменить по собственному желанию.

Помимо этого, упростят процедуру замены двигателя.

Если владелец меняет его на идентичный и юридически чистый мотор, то водителю не обязательно ехать в ГИБДД для регистрации.

Инспекторы сверят номер силового агрегата на дорогах, посколькоу он указан только в паспорте ТС.

Если у автомобиля несколько собственников, при постановке на учет одного из них они лично смогут заполнить заявление в ГИБДД либо выдать нотариальное согласние будущему водителю.

Кроме того, автомобиль теперь можно будет ставить на учет не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности.


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