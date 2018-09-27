В России введут новые правила регистрации автомобилей

МВД введет новые правила государственной регистрации автомобилей и прицепов. Об этом передает РИА «
На учет разрешается ставить машины с электронными ПТС, использовать которые будет обязательно с 1 ноября 2019 года.
Выданные ПТС продолжат действовать. На электронные их можно заменить по собственному желанию.
Помимо этого, упростят процедуру замены двигателя.
Если владелец меняет его на идентичный и юридически чистый мотор, то водителю не обязательно ехать в ГИБДД для регистрации.
Инспекторы сверят номер силового агрегата на дорогах, посколькоу он указан только в паспорте ТС.
Если у автомобиля несколько собственников, при постановке на учет одного из них они лично смогут заполнить заявление в ГИБДД либо выдать нотариальное согласние будущему водителю.
Кроме того, автомобиль теперь можно будет ставить на учет не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности.