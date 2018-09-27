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19:15, 27 сентября 2018 5 949
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В пятницу в центре Рязани перекроют улицу

В пятницу в центре Рязани перекроют улицу

В пятницу, 28 сентября, в центре Рязани перекроют улицу из-за мероприятий, посвященных патриотической акции «Первый в армии!». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Движение по улице Сенной от пересечения с улицей Кольцова до пересечения с улицей Семинарской закроют с 8:00 до 15:00.

Автомобилистов попросили не парковать машины на улице Семинарской с 6:00 до 15:00:

  • от пересечения с улицей Сенной до пересечения с улицей Некрасова;
  • от пересечения с улицей Кольцова до пересечения с улицей Семинарской.

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