В пятницу в центре Рязани перекроют улицу

В пятницу, 28 сентября, в центре Рязани перекроют улицу из-за мероприятий, посвященных патриотической акции «Первый в армии!». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Движение по улице Сенной от пересечения с улицей Кольцова до пересечения с улицей Семинарской закроют с 8:00 до 15:00.
Автомобилистов попросили не парковать машины на улице Семинарской с 6:00 до 15:00:
- от пересечения с улицей Сенной до пересечения с улицей Некрасова;
- от пересечения с улицей Кольцова до пересечения с улицей Семинарской.