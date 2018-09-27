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9:35, 27 сентября 2018 2 383
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В профессиональный праздник Любимов пожелал рязанским воспитателям добра и творческой энергии

В профессиональный праздник Любимов пожелал рязанским воспитателям добра и творческой энергии

В четверг, 27 сентября, Николай Любимов поздравил сотрудников рязанских детсадов с профессиональным праздником. Губернатор отметил, что труд воспитателей требует большой ответственности и самоотдачи.

По его словам, в детсадах региона работают люди, мудрость и преданность делу которых заслуживают «самого глубокого уважения».

Развитие и укрепление системы дошкольных учреждений Любимов назвал важнейшей социально значимой задачей.

«Правительство региона и в дальнейшем будет уделять особое внимание работе в этом направлении: строить новые ДОУ в развивающихся муниципальных образованиях, укреплять материально-техническую базу действующих, чтобы все дети ясельного возраста могли их посещать», — заявил глава региона.

Он пожелал сотрудникам детсадов крепкого здоровья, счастья, добра, успехов в профессии, неиссякаемой творческой энергии и хорошего настроения.

«Мы будем стараться создавать педагогам комфортные условия для освоения передового опыта воспитательной работы, реализации своего потенциала, повышения социального благополучия», — заключил губернатор.


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