В профессиональный праздник Любимов пожелал рязанским воспитателям добра и творческой энергии

В четверг, 27 сентября, Николай Любимов поздравил сотрудников рязанских детсадов с профессиональным праздником. Губернатор отметил, что труд воспитателей требует большой ответственности и самоотдачи.
По его словам, в детсадах региона работают люди, мудрость и преданность делу которых заслуживают «самого глубокого уважения».
Развитие и укрепление системы дошкольных учреждений Любимов назвал важнейшей социально значимой задачей.
«Правительство региона и в дальнейшем будет уделять особое внимание работе в этом направлении: строить новые ДОУ в развивающихся муниципальных образованиях, укреплять материально-техническую базу действующих, чтобы все дети ясельного возраста могли их посещать», — заявил глава региона.
Он пожелал сотрудникам детсадов крепкого здоровья, счастья, добра, успехов в профессии, неиссякаемой творческой энергии и хорошего настроения.
«Мы будем стараться создавать педагогам комфортные условия для освоения передового опыта воспитательной работы, реализации своего потенциала, повышения социального благополучия», — заключил губернатор.