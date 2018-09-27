В МИД России назвали вбросом информацию о «настоящем имени» Боширова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросом публикацию о «настоящем имени» Руслана Боширова, обвиняемом в отравлению Скрипалей в Солсбери. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Ранее в СМИ появилась информация, что Руслан Боширов на самом деле является полковником ГРУ, а его «настоящее имя» — Анатолий Чепига.

«Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же, после выступления Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России. Доказательств нет — соответственно продолжают информационную кампанию, основная задача которой отвлечь внимание от главного вопроса: что произошло в Солсбери? Вопрос прежний: когда будут предъявлены какие-нибудь доказательства причастности хоть кого-нибудь к, как нам говорит Лондон, отравлению в Солсбери», — написала Захарова.

Помимо этого, ситуацию прокомментировал политолог Андрей Суздальцев, передает РИА « Новости ». Он назвал подобные обвинения «абсурдом».

«Причем, „находят“ офицеров организации, которая в российском формате не существует — в Минобороны работает другая структура, которая занимается разведкой. То есть получается ложь в квадрате. По-моему, у них кризис жанра. Все это уже вызывает отвращение», — сказал Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik.

Напомним, Лондон обвиняет в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.