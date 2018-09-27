В Елатьме выбрали нового главу поселения. Заседание совета депутатов состоялось в четверг, 27 сентября, пишет издательство «
Кандидатами на должность были двое — Людмила Анфимова и Владимир Воробьев. Действующий глава Владимир Костриков, кандидатуру которого также предложили, взял самоотвод.
После обсуждения претендентов на пост депутаты проголосовали. Предпочтение Анфимовой отдали шестеро, Воробьеву — пятеро.
«Людмила Анфимова родилась в 1951 году. Живет в Елатьме с рождения. Трудилась в педагогической сфере и на административной работе, сейчас на пенсии. На выборы в совет депутатов шла самовыдвиженцем», — говорится в сообщении.