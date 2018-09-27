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21:54, 27 сентября 2018 513
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В Елатьме выбрали нового главу поселения

В Елатьме выбрали нового главу поселения

Фото: Издательство «Пресса»

В Елатьме выбрали нового главу поселения. Заседание совета депутатов состоялось в четверг, 27 сентября, пишет издательство «Пресса».

Кандидатами на должность были двое — Людмила Анфимова и Владимир Воробьев. Действующий глава Владимир Костриков, кандидатуру которого также предложили, взял самоотвод.

После обсуждения претендентов на пост депутаты проголосовали. Предпочтение Анфимовой отдали шестеро, Воробьеву — пятеро.

«Людмила Анфимова родилась в 1951 году. Живет в Елатьме с рождения. Трудилась в педагогической сфере и на административной работе, сейчас на пенсии. На выборы в совет депутатов шла самовыдвиженцем», — говорится в сообщении.


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