Торговый центр «Солнечный» в Борках устранил нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщил
Прокурор просил запретить акционерному обществу «Русская пивоваренная компания «Хмелефф» эксплуатировать помещение до устранения нарушений пожарной безопасности. «Хмелефф» и «Лента» должны были устранить нарушения в здании торгового центра «Солнечный».
Ответчики добровольно удовлетворили требования и предоставили необходимые документы. Производство по делу прекратили.
Определение суда не ступило в законную силу. Стороны могут обжаловать его.
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