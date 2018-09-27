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12:40, 27 сентября 2018 704

Сотрудников «Рязаньэнерго» перевели в режим повышенной готовности

Сотрудников «Рязаньэнерго» перевели в режим повышенной готовности

Из-за неблагоприятных погодных условий на территории области сотрудников филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» перевели в режим повышенной готовности.

Специалисты усилили контроль над работой оборудования и энергообъектов, а также организовали информационный обмен с подразделениями МЧС и органами власти.

«К оперативному реагированию готовы 114 бригад в количестве 438 человек и 132 единица техники. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях», — рассказали в пресс-службе филиала.

Кроме того, в распоряжении «Рязаньэнерго» находятся резервные источники, которые можно будет использовать для подачи электроэнергии.

В филиале работает круглосуточный Контакт-центр: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), а также +7 (920) 050-57-77 в WhatsApp и Viber.

Энергетики напомнили, что приближаться к провисшим или оборванным проводам смертельно опасно. «Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии, отходите от провода, не отрывая стопы от земли», — обратились специалисты к рязанцам.


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