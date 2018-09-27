В Рязани с 1 октября изменится процедура получения личной книжки волонтера

С 1 октября изменится процедура получения личной книжки волонтера. Об этом сообщил
Рязанский пункт добровольчества городского волонтерского цена начнет выдавать книжку нового образца. Личный документ может получить гражданин России старше 14 лет, проживающий или обучающийся на территории Рязанской области.
Для ее получения необходимо зарегистрироваться на сайте, подготовить пакет документов и обратиться в пункт добровольчества города Рязани
За дополнительной информацией можно обращаться к руководителю центра Юрию Пинигину, по телефону: