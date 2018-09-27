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13:33, 27 сентября 2018 2 888
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Рязанский дизайнер представит регион в финале международного конкурса «Русский силуэт»

Рязанский дизайнер представит регион в финале международного конкурса «Русский силуэт»

В среду, 26 сентября, в Рязани впервые прошел региональный этап международного конкурса «Русский силуэт». Десять дизайнеров представили свои коллекции на площадке ресторана «Небо».

В качестве председателя жюри в Рязань приехала президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова. Она отметила, что у конкурса с 20-летней историей уже есть устойчивый график: 150 городов России, 200 учебных заведений от Владивостока до Прибалтики и все постсоветское пространство.

«Каждые полтора года мы проводим финал „Русского силуэта“, куда входят 34 полуфинала, — рассказала Михалкова. — Мы сделали для вашего города исключение, потому что чувствуем, что здесь творческая молодежь, прекрасные люди, и нас поддержали правительство Рязанской области и некоммерческие предприятия».

Для участия в «Русском силуэте» рязанские кутюрье в возрасте до 30 лет в ходе «эскизного» этапа прислали заявки и фотографии своих работ. На втором этапе — дефиле — они показали сшитые наряды.

Жюри оценивало работы молодых дизайнеров на предмет практической значимости, актуальности, новизны, оригинальности и профессионального уровня выполнения.

Руководитель театра моды «Забава» Ирина Бабахина отметила, что для нее, как для члена жюри, важна возможность ношения вещи в повседневности, а не использование ее только в показах. «В то же время она [вещь] должна быть оригинальна», — добавила Бабахина.

По ее мнению, конкурс дает возможность дизайнерам проявить свое мастерство и внести вклад в возрождение российской текстильной промышленности.

Дефиле началось с демонстрации брючной коллекции «Оригами» Ольги Султановой. Дизайнеры продемонстрировали коллекции одежды из легких, струящихся тканей; платья в славянском стиле, в том числе символизирующие времена года; строгие силуэты черного цвета, а также осенние модели с элементами кожи и меха.

Победителем регионального этапа конкурса стал автор коллекции «Сирин» Вадим Тишина. Всем участникам вручили дипломы.

Теперь Тишин представит регион в финале конкурса, который пройдет в Москве 10 ноября. На нем организаторы разыграют стажировки в известных ведущих домах моды Италии, Франции, Германии, а также у российских дизайнеров. Около 30 участников получат призы, в том числе возможность продажи коллекций в ГУМе и ЦУМе.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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