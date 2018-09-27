В четверг, 27 сентября, Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем туризма. По его словам, регион славится особым гостеприимством.
«В этом большая заслуга работников туристической отрасли. Во многом благодаря их труду, заинтересованности, таланту, грамотному подходу к делу количество желающих посетить нашу область увеличивается с каждым годом», — заявил губернатор.
Любимов отметил, что сейчас туристическая отрасль региона активно развивается. Одним из успешных проектов политик назвал первый Международный форум древних городов.
«Региональная индустрия гостеприимства дает хороший импульс развитию других сфер экономики, в том числе малого и среднего бизнеса, создает дополнительные рабочие места, укрепляет положительный имидж региона, делает его привлекательней для инвесторов», — сказал глава региона.
Сотрудникам туристической отрасли он пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и успешной реализации всех намеченных планов.