Рязанка отсудила компенсацию за рухнувший на нее фасад

Рязанка подала в суд на ООО «УО Техрембытсервис» за сильный удар по голове куском цемента, упавшего на нее с фасада дома. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.
Случай произошел в июле 2017 года. Женщина подходила к дому, где расположена ее квартира и на нее упал цемент, обрушившийся с фасада дома.
От удара пострадавшая потеряла сознание и попала в больницу.
Женщина обратилась в управляющую компанию с претензией о компенсации морального вреда. Не получив ответа, рязанка обратилась в суд.
Суд установил, что в июле 2017 года в доме шли ремонтные работы.
Ответчик пытался доказать, что территория была ограждена, а штукатурка упала «из-за действий третьих лиц».
С управляющей компании решили взыскать 45 тысяч рублей морального вреда.
Решение вступило в законную силу.