Юлия Рокотянская наградила лучших воспитателей Рязани. В четверг, 27 сентября, новая глава города с и.о. мэра Сергеем Карабасовым поздравили работников дошкольных учреждений с профессиональным праздником.
«Ваша профессия удивительна. Для детей вы и мама, и педагог, и психолог, и наставник. Самое главное — вы открываете нашим детям день за днем мир и развиваете их как личностей», — отметила Рокотянская.
Она заявила, что власти приложат все усилия, чтобы педагоги работали в комфортных условиях и получали достойную зарплату. Сергей Карабасов поблагодарил воспитателей за ежедневную работу с детьми и пожелал терпения и здоровья.
Он подчеркнул, что в Рязани продолжат появляться пристройки к детсадам, а со следующего года в областном центре начнут строить ясли по федеральной программе. После официальной части работников дошкольного образования поздравили их воспитанники.
Отметим, что для Юлии Рокотянской это мероприятие стало первым на публике после избрания на должность главы Рязани.