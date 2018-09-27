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13:07, 27 сентября 2018 725
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Прокуратура потребовала установить светофоры около школ в Пронском районе

Прокуратура потребовала установить светофоры около школ в Пронском районе

Прокуратура потребовала установить светофоры около школ в Пронском районе. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

В ходе проверки установлено, что на нерегулируемом пешеходном переходе у «Денисовской основной общеобразовательной школы» нет светофоров.

Такие же нарушения нашли у «Малинищинской средней общеобразовательной школы».

Прокуратура обратилась в Пронский райсуд с требованием обязать администрации Погореловского и Малинищинского сельских поселений установить светофоры Т-7 вблизи указанных школ.


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