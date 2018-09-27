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20:52, 27 сентября 2018 3 038
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Пожар на улице Свободы ликвидировали

Пожар на улице Свободы ликвидировали

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Пожар на улице Свободы, который начался в 17:32 27 сентября, полностью ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На месте происшествия работали шесть расчетов и 18 спасателей. В 18:34 огонь локализовали, в 20:34 — потушили.

Напомним, в доме по адресу улица Свободы, 72 никто не жил, людей расселили.


© RZN.info

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