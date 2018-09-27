Новый кинотеатр в «Барсе» откроется 4 октября. Об этом рассказал его управляющий Антон Поваляев.
Пока «Кинолюкс» работает в техническом режиме, фильмы показывают в двух залах. В таком формате «Кинолюкс» проработает до 4 октября. На эту дату запланировано торжественное открытие кинотеатра.
Все шесть залов продолжат свою работу, билеты будут стоить от 110 до 200 рублей. Как рассказал Поваляев, ранее «Кинолюкс» работал в Орле.
По его словам, компания не боится повторить судьбу кинотеатра «Тетерин фильм».
«У нас все будет хорошо», — заключил управляющий.
Напомним, ранее в «Барсе на Московском»