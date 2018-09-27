Николай Любимов поздравил рязанский медуниверситет с 75-летием

Губернатор Николай Любимов поздравил студентов и преподавателей рязанского медуниверситета имени академика Павлова с 75-летним юбилеем. Торжественное мероприятие в честь круглой даты состоялось в одном из корпусов вуза в четверг, 27 сентября.

Перед началом глава региона в сопровождении ректора РязГМУ Романа Калинина осмотрел выставку научных изобретений и запатентованных разработок ученых университета.

«Все эти годы университет активно развивался, внедрял прогрессивные технологии обучения, оснащался современным оборудованием, и сегодня свой значимый юбилей он встречает в статусе одного из лучших высших учебных заведений нашей страны», — сказал губернатор.

Любимов отметил, что рязанский медуниверситет — единственное высшее учебное заведение министерства здравоохранения России, где организован учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и один из пяти университетов страны, где реализуется проект бережливого производства.

«Университет активно участвует в реализации региональных экономических, социальных программ региона, осуществляет подготовку и переподготовку, повышение квалификации специалистов по самым востребованным медицинским специальностям», — добавил глава региона. В прошлом году вуз начал готовить педиатров.

В заключении он пожелал педагогическому коллективу и студентам РязГМУ «оставаться в лидерах высшего профессионального образования страны» и вручил лучшим сотрудникам вуза почетные грамоты и памятные знаки правительства Рязанской области.

Мероприятие в честь 75-летнего юбилея посетили представители органов власти, студенты и выпускники, в том числе министр здравоохранения Андрей Прилуцкий и главврач ОКБ Дмитрий Хубезов.

Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев вручил Роману Калинину благодарственное письмо от полномочного представителя президента России в ЦФО Игоря Щеголева за многолетнюю и добросовестную работу, а также большой личный вклад в развитие здравоохранения.

Гостям мероприятия показали фильм об истории и достижениях рязанского медуниверситета и творческие номера в исполнении учащихся вуза.

Отметим, в настоящий момент в РязГМУ обучаются свыше семи тысяч студентов. В этом году на первый курс поступили более тысячи человек. В числе иностранных студентов — представители 53 стран мира. Вуз насчитывает более 62 тысяч выпускников, которые трудятся в 130 странах.