Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:38, 27 сентября 2018 3 572
 0    0

Николай Любимов поздравил рязанский медуниверситет с 75-летием

Николай Любимов поздравил рязанский медуниверситет с 75-летием

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Губернатор Николай Любимов поздравил студентов и преподавателей рязанского медуниверситета имени академика Павлова с 75-летним юбилеем. Торжественное мероприятие в честь круглой даты состоялось в одном из корпусов вуза в четверг, 27 сентября.

Перед началом глава региона в сопровождении ректора РязГМУ Романа Калинина осмотрел выставку научных изобретений и запатентованных разработок ученых университета.

«Все эти годы университет активно развивался, внедрял прогрессивные технологии обучения, оснащался современным оборудованием, и сегодня свой значимый юбилей он встречает в статусе одного из лучших высших учебных заведений нашей страны», — сказал губернатор.

Любимов отметил, что рязанский медуниверситет — единственное высшее учебное заведение министерства здравоохранения России, где организован учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и один из пяти университетов страны, где реализуется проект бережливого производства.

«Университет активно участвует в реализации региональных экономических, социальных программ региона, осуществляет подготовку и переподготовку, повышение квалификации специалистов по самым востребованным медицинским специальностям», — добавил глава региона. В прошлом году вуз начал готовить педиатров.

В заключении он пожелал педагогическому коллективу и студентам РязГМУ «оставаться в лидерах высшего профессионального образования страны» и вручил лучшим сотрудникам вуза почетные грамоты и памятные знаки правительства Рязанской области.

Мероприятие в честь 75-летнего юбилея посетили представители органов власти, студенты и выпускники, в том числе министр здравоохранения Андрей Прилуцкий и главврач ОКБ Дмитрий Хубезов.

Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев вручил Роману Калинину благодарственное письмо от полномочного представителя президента России в ЦФО Игоря Щеголева за многолетнюю и добросовестную работу, а также большой личный вклад в развитие здравоохранения.

Гостям мероприятия показали фильм об истории и достижениях рязанского медуниверситета и творческие номера в исполнении учащихся вуза.

Отметим, в настоящий момент в РязГМУ обучаются свыше семи тысяч студентов. В этом году на первый курс поступили более тысячи человек. В числе иностранных студентов — представители 53 стран мира. Вуз насчитывает более 62 тысяч выпускников, которые трудятся в 130 странах.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
19:55, 27 сентября 2018
Шестеро лучших бизнесменов представят Рязанскую область на всероссийском конкурсе
19:38, 27 сентября 2018
Николай Любимов поздравил рязанский медуниверситет с 75-летием
16:47, 27 сентября 2018
Фомин поблагодарил сотрудников рязанских детсадов за труд 1
16:42, 27 сентября 2018
В России введут новые правила регистрации автомобилей
16:26, 27 сентября 2018
В ОКБ спасли пациента с кровотечением в желудочно-кишечном тракте 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Советы туристам, или Как не разориться на путешествиях

Советы туристам, или Как не разориться на путешествиях

Сайт дешевых авиабилетов Airinme подготовил несколько советов, которые пригодятся практичным путешественникам.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:00, 14 сентября 2018 41 388
В Рязани после реконструкции открылся цирк. Фото 2
17:34, 17 сентября 2018 26 976
Устроивший ДТП на улице Новой водитель скрутил с машины номера — очевидцы 25
14:19, 14 сентября 2018 20 200
В Рязани за месяц загорелась вторая строящаяся высотка. Видео
9:42, 22 сентября 2018 19 731
Стали известны подробности смертельной аварии под Спас-Клепиками
15:23, 15 сентября 2018 16 417
На празднике урожая «Спожинки» Любимова накормили караваем
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований
Форум