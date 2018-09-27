Любимов дал интервью федеральному каналу об итогах года губернаторства

Николай Любимов дал интервью телеканалу «Россия 24», в котором подвел итоги года после избрания на пост губернатора. Интервью вышло в эфир в четверг, 27 сентября.
Любимов заявил, что за год «многое сделано в инвестиционной сфере». Он рассказал о работе с инвесторами, открытии новых школ, Академии единоборств, строительстве нового здания БСМП, медтуризме, цифровой трансформации региона, крупных региональных событиях и другом.
«Для нас самая высокая оценка, когда жители и приезжие говорят, что город хорошеет», — отметил губернатор.
Напомним, в феврале Любимов впервые выступил с обращением к рязанцам, в котором