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15:05, 27 сентября 2018 946
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Любимов дал интервью федеральному каналу об итогах года губернаторства

Любимов дал интервью федеральному каналу об итогах года губернаторства

Николай Любимов дал интервью телеканалу «Россия 24», в котором подвел итоги года после избрания на пост губернатора. Интервью вышло в эфир в четверг, 27 сентября.

Любимов заявил, что за год «многое сделано в инвестиционной сфере». Он рассказал о работе с инвесторами, открытии новых школ, Академии единоборств, строительстве нового здания БСМП, медтуризме, цифровой трансформации региона, крупных региональных событиях и другом.

«Для нас самая высокая оценка, когда жители и приезжие говорят, что город хорошеет», — отметил губернатор.

Напомним, в феврале Любимов впервые выступил с обращением к рязанцам, в котором подвел годовые итоги с момента назначения врио главы Рязанской области.


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