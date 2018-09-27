Фомин поблагодарил сотрудников рязанских детсадов за труд

Председатель облдумы Аркадий Фомин поздравил сотрудников рязанских детсадов с профессиональным праздником. Он поблагодарил воспитателей и нянечек, психологов, музыкальных работников и поваров за труд, терпение и мудрость.
«От души желаю, чтобы в ваших коллективах царили мир и согласие. Крепкого здоровья, счастья, удач и благополучия вам и вашим близким!» — сказал политик.
Фомин также отметил, что профессия воспитателя остается одной из самых ответственных, востребованных и почитаемых.
«В нашем регионе развитию, повышению качества и доступности дошкольного образования уделяется особое внимание. За несколько лет мы выполнили масштабную задачу по строительству новых детских садов и значительному сокращению очередности в дошкольные учреждения», — заявил глава облдумы, добавив, что работа в этом направлении продолжается.