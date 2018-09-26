Жительница Спасска оплатила кредит из-за страха ареста машины. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Рязанской области.
Женщина взяла кредит в банке для личных целей и в течение долгого времени уклонялась от уплаты ежемесячных платежей. За это время она задолжала банку более 70 тысяч рублей.
На приеме у судебного пристава-исполнителя гражданка заявила, что у нее нет возможности погасить долг в полном объеме. Ей вручили требование о предоставлении автомобиля для составления акта описи и ареста имущества.
На следующий день женщина погасила всю сумму задолженности и исполнительский сбор.