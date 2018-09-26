В визит-центре Окского заповедника появилась «машина времени». Об этом сообщила пресс-служба парка.
Новый объект расскажет рязанцам историю поселка Брыкин Бор.
На основе полученной от сотрудников заповедника информации, отец и сын Владимир и Сергей Васильевы разработали дизайн и программную часть для «машины времени», записали видеоролики о временах оледенения и первых древних поселений, разбойничьего атамана Ивана Брыкина и помещиков Беклемишевых, о послереволюционном периоде и создании Окского государственного заповедника.
Отмечается, что работа над «машиной времени» продолжается, но все видео уже доступны для просмотра.
«У посетителей нашего заповедника есть возможность под таинственное мигание разными цветами лампочек и трубок совершить увлекательное путешествие в далекие эпохи нашего прошлого», — говорится в сообщении.
Фото Марины Горянцевой