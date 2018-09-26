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12:27, 26 сентября 2018 1 115
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В Рязанской области пропал 81-летний мужчина

В Рязанской области пропал 81-летний мужчина

Фото: УМВД по Рязанской области

В Рязанской области пропал 81-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Александр Степанович Грушин, зарегистрированный в селе Карабухино Путятинского района, 21 сентября около 8:30 вышел из дома и не вернулся.

Отмечается, что мужчина не ориентируется во времени и пространстве.

Приметы: на вид 80 лет, рост 160-174 см, плотного телосложения, бледное лицо, седые короткие волнистые волосы, карие глаза, седые усы и борода.

Был одет: бежевый пиджак, темные брюки, черные галоши.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении или судьбе без вести пропавшего, попросили звонить по телефону 02 (102 — для мобильных) или в дежурную часть пункта полиции Путятино: (49146) 2-13-96, факс (49146) 2-14-90.


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