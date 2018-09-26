В Рязанской области пропал 81-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Александр Степанович Грушин, зарегистрированный в селе Карабухино Путятинского района, 21 сентября около 8:30 вышел из дома и не вернулся.
Отмечается, что мужчина не ориентируется во времени и пространстве.
Приметы: на вид 80 лет, рост 160-174 см, плотного телосложения, бледное лицо, седые короткие волнистые волосы, карие глаза, седые усы и борода.
Был одет: бежевый пиджак, темные брюки, черные галоши.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении или судьбе без вести пропавшего, попросили звонить по телефону 02 (102 — для мобильных) или в дежурную часть пункта полиции Путятино: (49146) 2-13-96, факс (49146) 2-14-90.