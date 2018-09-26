В Рязани рецидивист обокрал десять квартир и дач. Об этом
В апреле в деревне Турлатов у 63-летней пенсионерки пропала сумочка с документами и 24 тысячами рублей. Через две недели обокрали еще одну местную жительницу.
В начале июня на улице Новоселов у 70-летней пенсионерки похитили ювелирные изделия.
Неделю спустя аналогичное преступление произошло на улице Зубковой. У 62-летней хозяйки пропали планшет и золотые украшения.
«Сотрудники уголовного розыска установили связь между совершенными преступлениями. Выяснилось, что в украденной из дачи сумочки находился ключ от одной из пострадавших квартир и среди документов фигурировал адрес, чем, очевидно, и воспользовался неизвестный», — отметили в пресс-службе.
Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 42-летний рязанец, ранее судимый за кражу и грабеж. Он постоянно менял место жительства.
Вскоре оперативники узнали, что из еще одной дачи пропали сумочка с ключами и документами. Полицейские устроили в квартире засаду и задержали злоумышленника, когда он пришел «в адрес».
Следствие установило причастность рязанца к совершению десяти эпизодов преступлений. На него завели уголовные дела по части 2 и части 3 статьи 158 УК. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.