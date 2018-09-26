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17:47, 26 сентября 2018 5 337
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В Рязани подорожали огурцы и помидоры. Мониторинг цен

В Рязани подорожали огурцы и помидоры. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подорожали огурцы — на 8,4% (до 45,89 рублей за килограмм), пшено — на 7,1% (до 39,95 рублей за килограмм) и помидоры — на 4,6% (до 63,47 рублей за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.

Остальные овощи в регионе продолжают дешеветь, значительнее всего за неделю снизилась стоимость на морковь — на 8,7% (до 26,09 рублей за килограмм).

Регион остался на первом месте в округе по стоимости яблок — 97,51 рублей за килограмм. Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область по средним ценам на:

  • пастеризованное молоко — 40,21 рублей за литр;
  • стерилизованное молоко — 56,42 рублей за литр;
  • печенье — 120,09 рублей за килограмм;
  • карамель — 192,85 рубля за килограмм;
  • творог — 217,62 рублей за килограмм.

Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.


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