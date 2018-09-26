В Рязани подорожали огурцы и помидоры. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подорожали огурцы — на 8,4% (до 45,89 рублей за килограмм), пшено — на 7,1% (до 39,95 рублей за килограмм) и помидоры — на 4,6% (до 63,47 рублей за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.
Остальные овощи в регионе продолжают дешеветь, значительнее всего за неделю снизилась стоимость на морковь — на 8,7% (до 26,09 рублей за килограмм).
Регион остался на первом месте в округе по стоимости яблок — 97,51 рублей за килограмм. Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область по средним ценам на:
- пастеризованное молоко — 40,21 рублей за литр;
- стерилизованное молоко — 56,42 рублей за литр;
- печенье — 120,09 рублей за килограмм;
- карамель — 192,85 рубля за килограмм;
- творог — 217,62 рублей за килограмм.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.