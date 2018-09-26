В среду, 26 сентября, в Рязани наградили 50 работников машиностроительной отрасли. Награды вручил заместитель главы администрации города Игорь Тишин,
День машиностроителя отмечают в последнее воскресенье сентября. В преддверии праздника Тишин пожелал работникам предприятий «професиионального мастерства, предприимчивости и творческого подхода».
«Машиностроительный комплекс по праву считается локомотивом промышленного производства. Это уникальная отрасль, где воедино связаны талант ученых, инженеров, конструкторов и золотые руки рабочих», — сказал он.