В Песочне на улице умер мужчина. Инцидент произошел утром в среду, 26 сентября, на Васильевском проезде.
По словам очевидцев, мужчина, которому на вид около 50 лет, шел вместе со своей дочерью и ему стало плохо.
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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В Песочне на улице умер мужчина. Инцидент произошел утром в среду, 26 сентября, на Васильевском проезде.
По словам очевидцев, мужчина, которому на вид около 50 лет, шел вместе со своей дочерью и ему стало плохо.
© RZN.info
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