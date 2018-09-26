В Пермском крае школьник умер на уроке физкультуры. Инцидент произошел в среду, 26 сентября, передает «
У 13-летнего ребенка во время урока в одной из школ города Кизел внезапно остановилось сердце. Бригада скорой помощи прибыла на место через пять минут, реанимировала мальчика и увезла в больницу.
При подъезде к клинике у школьника вновь остановилось сердце. Спустя 30 минут реанимации усилия врачей не дали результата, ребенок скончался.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» и «Халатность».