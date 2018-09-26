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11:44, 26 сентября 2018 1 223
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В четверг в Рязанской области проверят водителей грузовиков

В четверг в Рязанской области проверят водителей грузовиков

В четверг, 27 сентября, в Рязанской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный груз». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Автоинспекторы будут пресекать нарушения ПДД со стороны водителей, перевозящих опасные грузы.

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделят техническому состоянию фур.

«Мероприятия проводятся с целью усиления контроля за перевозкой опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также для предотвращения аварийности при их перевозке», — говорится в сообщении.


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