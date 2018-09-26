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11:20, 26 сентября 2018 2 671
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Рязанские тренеры по волейболу обратились к губернатору для защиты уволенного коллеги

Рязанские тренеры по волейболу обратились к губернатору для защиты уволенного коллеги

Тренеры юношеских волейбольных команд из Рязани, Сасова, Касимова, Ряжска, Сапожсковского и Путятинского районов обратились к Николаю Любимову с просьбой разобраться в ситуации с увольнением их коллеги. В сентябре директора скопинской ДЮСШ «Старт» Михаила Попова отстранили от должности без четкого объяснения причин.

Авторы обращения характеризуют Михаила Валентиновича как порядочного человека, ответственного руководителя и настоящего профессионала «с творческим, передовым и добросовестным подходом к тренировочному процессу».

По их словам, с назначением Попова Скопин стал «волейбольным центром всей Рязанской области и по числу проводимых турниров, и по качеству подготовки спортсменов».

Михаил Попов пользуется уважением не только в спортивной среде, но и среди жителей райцентра, не имеющих прямого отношения к волейболу. В сентябре этого года его избрали депутатом местной городской думы.

Тренеры назвали сообщение об увольнении Попова неожиданным и шокирующим, а также отметили, что из-за сложившейся ситуации страдают дети.

Авторы обращения к губернатору выразили надежду, что Любимов учтет мнение спортивной общественности и сможет объективно разобраться в случившемся.


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