Со второго полугодия 2018 года в России значительно выросла доля безналичной оплаты при покупке квартир. То же самое наблюдается и в Рязани, сообщили в пресс-службе «Северной компании», одного из крупнейших застройщиков города.
«Банки предлагают для такой оплаты использовать свои офисы и терминалы экспресс-обслуживания. „Сбербанк России“, который считает „Северную компанию“ лидером продаж ипотечных кредитов, первым предусмотрел быструю и удобную оплату клиентами этого застройщика через свои банкоматы, введя данные о всех жилых комплексах», — говорится в сообщении.
В «Северной компании» напомнили, что банки, работающие в Рязани, позволяют покупателям квартир в ее новостройках пользоваться