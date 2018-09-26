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16:15, 26 сентября 2018 1 560

Рязанские банки делают платежи за покупку квартир более удобными — «Северная компания»

Рязанские банки делают платежи за покупку квартир более удобными — «Северная компания»

Со второго полугодия 2018 года в России значительно выросла доля безналичной оплаты при покупке квартир. То же самое наблюдается и в Рязани, сообщили в пресс-службе «Северной компании», одного из крупнейших застройщиков города.

«Банки предлагают для такой оплаты использовать свои офисы и терминалы экспресс-обслуживания. „Сбербанк России“, который считает „Северную компанию“ лидером продаж ипотечных кредитов, первым предусмотрел быструю и удобную оплату клиентами этого застройщика через свои банкоматы, введя данные о всех жилых комплексах», — говорится в сообщении.

В «Северной компании» напомнили, что банки, работающие в Рязани, позволяют покупателям квартир в ее новостройках пользоваться более низкими процентными ставками по ипотеке.


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