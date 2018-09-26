Рязанка отдала мошенникам почти 200 тысяч рублей «налогов». Об этом пишет издательство «
Женщина неоднократно покупала различные биологически активные добавки. Ей позвонили и сообщили о том, что продавца БАДов задержали по подозрению в распространению ядовитых веществ, а его покупателям положена компенсация.
Чтобы ее получить, рязанке следовало оплатить «пошлину» 38 400 рублей. После того, как она перечислила деньги на расчетный счет, ей сказали, что необходимо связать с Центробанком, который занимается выплатами, и дали номер телефона.
Там сообщили, что ей положено девять миллионов рублей. Но для получения средств необходимо оплатить налог в 185 тысяч. Рязанку не удивило, что его предложено было выплатить через «Яндекс. Кошелек». Она взяла кредит и перевела необходимую сумму.
После разговора с друзьями, которые усомнились в правдивости информации, женщина обратилась в рязанское отделение Банка России. Сотрудники банка порекомендовали пострадавшей обратиться в полицию.
«Данная схема мошенничества существует давно. И каждый раз находятся люди, которые верят преступникам, — прокомментировал управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов. — Хочу напомнить, что Банк России не работает с физическими лицами и не производит какие-либо выплаты, включая компенсационные, за приобретенные товары».