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14:51, 26 сентября 2018 2 907
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Рязанка отдала мошенникам почти 200 тысяч рублей «налогов» 2

Рязанка отдала мошенникам почти 200 тысяч рублей «налогов»

Рязанка отдала мошенникам почти 200 тысяч рублей «налогов». Об этом пишет издательство «Пресса».

Женщина неоднократно покупала различные биологически активные добавки. Ей позвонили и сообщили о том, что продавца БАДов задержали по подозрению в распространению ядовитых веществ, а его покупателям положена компенсация.

Чтобы ее получить, рязанке следовало оплатить «пошлину» 38 400 рублей. После того, как она перечислила деньги на расчетный счет, ей сказали, что необходимо связать с Центробанком, который занимается выплатами, и дали номер телефона.

Там сообщили, что ей положено девять миллионов рублей. Но для получения средств необходимо оплатить налог в 185 тысяч. Рязанку не удивило, что его предложено было выплатить через «Яндекс. Кошелек». Она взяла кредит и перевела необходимую сумму.

После разговора с друзьями, которые усомнились в правдивости информации, женщина обратилась в рязанское отделение Банка России. Сотрудники банка порекомендовали пострадавшей обратиться в полицию.

«Данная схема мошенничества существует давно. И каждый раз находятся люди, которые верят преступникам, — прокомментировал управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов. — Хочу напомнить, что Банк России не работает с физическими лицами и не производит какие-либо выплаты, включая компенсационные, за приобретенные товары».


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