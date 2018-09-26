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22:15, 26 сентября 2018 324
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Рязанцы смогут увидеть новые картины художника Виктора Иванова

Рязанцы смогут увидеть новые картины художника Виктора Иванова

В пятницу, 28 сентября, в 16:00 в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» откроется традиционная ежегодная выставка произведений народного художника СССР, члена Российской академии художеств Виктора Иванова «Итоги».

В экспозицию вошли 20 полотен живописи, выполненных в период с осени 2017 года до конца лета 2018 года на основе этюдов 1950—1970-х годов.

Отмечается, что большинство картин являются продолжением одной из главных тем творчества Иванова, связанных с Рязанским краем. Несколько произведений художник посвятил поездкам в Крым и долину Козы.

«Работы, как и на предыдущих выставках, взяты из памяти прошлого. Все они написаны по эскизам и наброскам, некоторые из которых имеют семидесятилетнюю давность. Но я пишу с удивительным чувством, что пропасти во времени — нет», — отметил художник.

Экспозиция будет работать до 22 октября по адресу: Первомайский проспект, дом №14. Время работы — с 11:00 до 19:00, вход до 18:00, кроме понедельника и первой пятницы месяца.


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