Рязанцев попросили помочь детям погибших в ДТП супругов. Об этом пишет издательство «
У погибших остались сиротами трое малолетних детей. Двое из них — ученики третьего и шестого классов Заревской школы, младшему ребенку — два года и семь месяцев. Семья нуждается в помощи, в том числе и финансовой.
Всех неравнодушных попросили перечислять деньги на счет тети детей: р/с №4081 7810 3532 5149 1032 рязанского отделения №8606 ПАО Сбербанк (Наталья Алексеевна Синицына) или по номеру телефона, к которому привязана карта: