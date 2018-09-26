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13:11, 26 сентября 2018 8 377
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Рязанцев попросили помочь детям погибших в ДТП супругов 7

Рязанцев попросили помочь детям погибших в ДТП супругов

Рязанцев попросили помочь детям погибших в ДТП супругов. Об этом пишет издательство «Пресса».

Авария произошла в понедельник, 24 сентября, в Михайловском районе. На 218 километре дороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» столкнулись ВАЗ-2107 и Lexus RX. В результате аварии погибли водитель «семерки» и ее 38-летний пассажир, жители села Наумовка Николай Булдышкин и его супруга Мария Агапова.

У погибших остались сиротами трое малолетних детей. Двое из них — ученики третьего и шестого классов Заревской школы, младшему ребенку — два года и семь месяцев. Семья нуждается в помощи, в том числе и финансовой.

Всех неравнодушных попросили перечислять деньги на счет тети детей: р/с №4081 7810 3532 5149 1032 рязанского отделения №8606 ПАО Сбербанк (Наталья Алексеевна Синицына) или по номеру телефона, к которому привязана карта: +7 (960) 577-06-33.


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