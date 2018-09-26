«Ресторан 62» пригласил рязанцев провести банкеты и детские праздники

«Ресторан 62» приглашает рязанцев сытно и с живой музыкой провести свадьбы, корпоративы и дни рождения. На новогодний банкет действует акция: две тысячи рублей с человека.

В ресторане также проходят детские праздники и мастер-классы по лепке пельменей.

В сентябре здесь стартовал сезон танцевально-гастрономических вечеринок. Они проходят по пятницам и субботам в сопровождении живого вокала, начиная с 20:00.

«Ресторан 62» открылся в центре города — на Первомайском проспекте, 62а. В меню представлены блюда из русской и европейской кухни.

Для гостей с детьми предусмотрена игровая комната, присматривать за которыми родители могут с помощью экрана, установленного в зале.

Шеф-повар порадует посетителей своими фирменными блюдами по привлекательным ценам. Ассортимент постепенно расширяется, а на каждый день предусмотрены разные комплексные обеды, которые обновляются каждую неделю. На блюдо дня действует специальная низкая цена.

«У нас по-домашнему вкусно, сытно и есть возможность выбирать блюда в комплексном обеде. А главное — ждать его придется не более пяти минут», — отметили в ресторане.

«Ресторан 62» работает каждый день с 9:00 до 23:00, а в пятницу и субботу — до последнего гостя. Комплексные обеды доступны по будням с 12:00 до 16:00.