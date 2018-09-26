«Работаем без выходных». В Росреестре рассказали о причинах сбоя регистрации сделок с недвижимостью

20 августа «Ростелеком» зафиксировал технический сбой в центре обработки данных, который Росреестр арендует для размещения информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости. Об этом RZN.info сообщили в региональном управлении ведомства.
«Ростелеком» оперативно предоставил резервные вычислительные мощности и ресурсы памяти. «Мобилизовали все технические и организационные ресурсы для устранения последствий аварии. Сбой привел к нарушению работы реестра в 49 регионах, что отразилось на сроках обработки пакетов документов, поступивших в ведомство», — сказал собеседник.
При этом в управлении заверили, что работоспособность системы восстановили 3 сентября.
«Ведомство принимает все возможные меры для проведения учетно-регистрационных действий в короткие сроки. Задействованы все государственные регистраторы, которые работают в том числе во внеурочное время, включая выходные дни», — заключил представитель Росреестра.