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12:20, 26 сентября 2018 3 969
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Отопление в домах рязанцев включат в течение восьми дней — мэрия 2

Отопление в домах рязанцев включат в течение восьми дней — мэрия

Фото: Pixabay.com

Отопление в домах рязанцев включат в течение восьми дней, в объектах соцсферы — трех дней. Об этом в среду, 26 сентября, сообщил сайт администрации города.

За сутки к отоплению подключили 671 жилой многоквартирный дом (23,7%), 82 объекта (37%) социальной сферы. Также тепло дали в 50 детских садах, 25 школах, 3 учреждениях дополнительного образования, 2 спортивных объектах и 2 объектах культуры.

«Пуск систем отопления проходит в плановом режиме в соответствии с графиком. Часть социальных объектов и жилых домов города подключена к теплоносителю», — сказал и. о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов.

В случае возникновения внештатных или аварийных ситуаций нужно позвонить в оперативно-диспетчерский отдел управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства: 8 (800) 222-49-12.


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