Отопление в домах рязанцев включат в течение восьми дней, в объектах соцсферы — трех дней. Об этом в среду, 26 сентября,
За сутки к отоплению подключили 671 жилой многоквартирный дом (23,7%), 82 объекта (37%) социальной сферы. Также тепло дали в 50 детских садах, 25 школах, 3 учреждениях дополнительного образования, 2 спортивных объектах и 2 объектах культуры.
«Пуск систем отопления проходит в плановом режиме в соответствии с графиком. Часть социальных объектов и жилых домов города подключена к теплоносителю», — сказал и. о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов.
В случае возникновения внештатных или аварийных ситуаций нужно позвонить в оперативно-диспетчерский отдел управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства: