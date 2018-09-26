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13:02, 26 сентября 2018 5 089
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Любимов потратил часть отпуска в Турции на рабочие переговоры

Любимов потратил часть отпуска в Турции на рабочие переговоры

Николай Любимов потратил часть отпуска в Турции на рабочие переговоры. Об этом губернатор сообщил в эфире программы «Разные люди» на телеканале «ТКР».

По его словам, большая часть лета прошла в работе.

«В этом году получилось 10 дней отдохнуть с семьей в Турции. Несколько дней совмещали с работой, вели переговоры с представителями компаний, которые хотят работать в Рязани, — отметил губернатор. — Этого вполне хватило. На отдыхе тоже начинаешь скучать по полезной деятельности».

Напомним, в прошлом году Любимов отпуск в Таиланде совместил с командировкой.


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