Николай Любимов потратил часть отпуска в Турции на рабочие переговоры. Об этом губернатор сообщил в эфире программы «Разные люди» на телеканале «ТКР».
По его словам, большая часть лета прошла в работе.
«В этом году получилось 10 дней отдохнуть с семьей в Турции. Несколько дней совмещали с работой, вели переговоры с представителями компаний, которые хотят работать в Рязани, — отметил губернатор. — Этого вполне хватило. На отдыхе тоже начинаешь скучать по полезной деятельности».
Напомним, в прошлом году Любимов отпуск в Таиланде