Госдума одобрила выход женщин на пенсию в 60 лет

Госдума приняла поправки Владимира Путина к пенсионной реформе. За них проголосовали 385 депутатов, передает РИА «
Президент внес девять поправок. Согласно ним, пенсионный возраст у женщин наступит в 60 лет. Многодетные матери смогут выходить на пенсию досрочно. Условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера сохранятся.
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Также в Госдуме одобрили поправки от «Единой России». В частности, речь идет о выплате накопительной пенсии в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. Еще одно уточнение связано с индексацией пенсий неработающим пенсионерам.