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11:25, 26 сентября 2018 448
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Госдума одобрила выход женщин на пенсию в 60 лет

Госдума одобрила выход женщин на пенсию в 60 лет

Фото: Pixabay.com

Госдума приняла поправки Владимира Путина к пенсионной реформе. За них проголосовали 385 депутатов, передает РИА «Новости».

Президент внес девять поправок. Согласно ним, пенсионный возраст у женщин наступит в 60 лет. Многодетные матери смогут выходить на пенсию досрочно. Условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера сохранятся.

Пособия по безработице для граждан предпенсионного возраст повысят. За увольнение перед пенсией введут уголовную ответственность.

Также в Госдуме одобрили поправки от «Единой России». В частности, речь идет о выплате накопительной пенсии в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. Еще одно уточнение связано с индексацией пенсий неработающим пенсионерам.


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