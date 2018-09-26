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18:45, 26 сентября 2018 783
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Четыре рязанца получили сроки за ограбления пенсионеров в Санкт-Петербурге 1

Четыре рязанца получили сроки за ограбления пенсионеров в Санкт-Петербурге

Четыре рязанца получили сроки за ограбления пенсионеров в Санкт-Петербурге. Они представлялись сотрудниками коммунальных служб, передает ТАСС.

Уроженцы Рязанской области, цыгане по национальности, Владимир Буркевич, Руслан Ереповский, Николай Садкеев и Рустам Зубков приехали в Санкт-Петербург, чтобы создать преступную группу.

С 9 декабря 2015 года по 18 февраля 2016 года злоумышленники в различных районах Петербурга находили дома и квартиры, в которых были только одинокие пожилые люди.

Один из участников группы, переодевшись в униформу сотрудника газовой службы, под предлогом проверки состояния газовой плиты проходил в квартиру, оставляя открытой дверь. Таким образом он отвлекал жильцов, пока остальные соучастники грабили квартиры.

Осужденные совершили 29 краж, причинив ущерб на сумму более семи миллионов рублей.

Красногвардейский суд Санкт-Петербурга признал их виновными по статьям 158 и 161 УК РФ и назначил десять лет лишения свободы Буркевичу, девять лет колонии Ереловскому и Садкееву, а Зубкова приговорил к восьми годам лишения свободы. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Отмечается, что по делу проходят еще три фигуранта, которых пока не удалось задержать.


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