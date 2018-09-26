Четыре рязанца получили сроки за ограбления пенсионеров в Санкт-Петербурге. Они представлялись сотрудниками коммунальных служб, передает
Уроженцы Рязанской области, цыгане по национальности, Владимир Буркевич, Руслан Ереповский, Николай Садкеев и Рустам Зубков приехали в Санкт-Петербург, чтобы создать преступную группу.
С 9 декабря 2015 года по 18 февраля 2016 года злоумышленники в различных районах Петербурга находили дома и квартиры, в которых были только одинокие пожилые люди.
Один из участников группы, переодевшись в униформу сотрудника газовой службы, под предлогом проверки состояния газовой плиты проходил в квартиру, оставляя открытой дверь. Таким образом он отвлекал жильцов, пока остальные соучастники грабили квартиры.
Осужденные совершили 29 краж, причинив ущерб на сумму более семи миллионов рублей.
Красногвардейский суд Санкт-Петербурга признал их виновными по статьям 158 и 161 УК РФ и назначил десять лет лишения свободы Буркевичу, девять лет колонии Ереловскому и Садкееву, а Зубкова приговорил к восьми годам лишения свободы. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
Отмечается, что по делу проходят еще три фигуранта, которых пока не удалось задержать.